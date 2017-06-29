новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Кумиры детства не умирают»: в Москве скончался экс-участник «Иванушек» Олег Яковлев

29.06.2017 - 12:31

Новости России. Кумир миллионов. 15 лет он посвятил работе в группе «Иванушки International». Олег Яковлев, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов – их называли золотым составом «Иванушек». Вместе они объездили земной шар с гастролями, 15 лет – как один день.

Сердце Олега Яковлева остановилось утром 29 июня. Мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание. Сутки назад его экстренно доставили в больницу с двусторонним воспалением легких. Олега сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О том, что Олега Яковлева больше нет, на своей странице в социальной сети сообщила его гражданская жена.

Ему было 47 лет.

Коллеги и поклонники называют произошедшее шоком. «Кумиры детства не умирают», – сообщения такого содержания в эти минуты заполняют социальные сети. Фанаты бойз-бенда разных возрастов считают своим долгом высказать слова признательности и благодарности Олегу Яковлеву за музыку.

Олег Яковлев

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 86 лет
Экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 86 лет
Алексей Баталов последние полгода серьезно болел
Алексей Баталов последние полгода серьезно болел
Фото: ivan.sadovnikov
Благородство и достоинство: что пишут об Алексее Баталове пользователи соцсетей
В России скончался актер, запомнившийся по фильмам «Москва слезам не верит» и «Летят журавли»
В России скончался актер, запомнившийся по фильмам «Москва слезам не верит» и «Летят журавли»
Роджер Мур
Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур
Актер Олег Видов скончался в США на 74 году жизни
Актер Олег Видов скончался в США на 74 году жизни
В Москве прощаются с Евгением Евтушенко
В Москве прощаются с Евгением Евтушенко
Фото: ©РИА Новости/Александр Моклецов
Легендарный космонавт-рекордсмен Георгий Гречко умер в ночь на 8 апреля
Все новости по теме Некролог
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru