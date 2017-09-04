новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

«Купить готовую недорогую квартиру в Минске всё сложнее, приходится выбирать среди малопривлекательного неликвида»

04.09.2017 - 20:17

Новости Беларуси. Что будет происходить с ценами на квартиры в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:
Я озвучу непопулярное мнение – оно категорически не принимается Интернет-сообществом, вот этими «диванными экспертами»: жильё качественное, жильё востребованное – не дешевеет.

Хорошее, качественное жильё – оно либо стабильно по цене, либо его становится меньше.

То есть, купить готовую, относительно недорогую квартиру с каждым месяцем всё сложнее и сложнее. То есть, приходится выбирать среди большого количества вот этого малопривлекательного неликвида. Ездить на показы, смотреть эти квартиры, изучать эти истории, связанные с этими квартирами. 

«Жильё качественное – не дешевеет»: как купить или продать квартиру в Минске?  

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Никто хорошую квартиру дёшево не продаст: ни частник, ни застройщик. Низкая цена всегда предполагает какие-то недостатки»
Квартиры в Минске: «Однокомнатные – за вторичным рынком, 2-3-хкомнатые – смещается вектор в пользу первичного рынка»
Минская недвижимость: «Тенденция сейчас позволяет дороже продать квартиру с малой площадью, доплатить и переехать в более просторную»
Эксперт по минской недвижимости: «На вторичном рынке более популярны малокомнатные квартиры»
Квартиры в Минске чаще покупает молодёжь: «Не все готовы люди, которым 20-25 лет, жить в пятиэтажных «хрущобах»
«Люди стали в долевое строительство жилья вступать в меньшем объёме – застройщики начали предлагать дома, уже почти построенные»
«Застройщики стали, с учётом изменившейся платёжеспособности населения, уменьшать площади квартир»
«Важно, с кем во дворе будет играть их ребёнок, с какими автомобилями будет припаркована их машина»: как сейчас покупают квартиры в Минске
Все новости по теме Недвижимость в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru