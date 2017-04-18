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Куплетист Михаил Вашуков: «Без юмора и сатиры наш народ не проживёт»

18.04.2017 - 21:49

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

«Концертину 1823 года нам презентовал Рудаков»

Как на пленумах у Хрущёва Рудаков и Нечаев частушки пели

«Коммунисты больше любят сатиру, чем все остальные наши партии»

О дуэте с Бандуриным: «23 года вместе были. Это сложно, не каждая семья так проживёт» 

О выступлениях в горячих точках: «Звонит Кобзон и говорит, что встречаемся во «Внуково» 

«Коля на гармошку клеил шпаргалки, а я на гитару»

«Поём частушки о турбинных лопатках – а в зале не смеются» 

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