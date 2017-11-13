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Курение в Беларуси снизилось на 16%: как изменить сознание человека в пользу отказа от вредных привычек?

13.11.2017 - 11:32

В Беларуси стартует Республиканская антитабачная информационно-познавательная акция. Основные мероприятия акции пройдут 16 ноября, когда будет отмечаться Всемирный день некурения – профилактика онкологических заболеваний. Есть ли успехи в борьбе с этой привычкой и какие новые доказательства отрицательного влияния курения на здоровье человека могут представить сегодня медики?

На эти и ряд других вопросов ответили – Ольга Бартман, заведущая отделом общественного здоровья ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», Наталья Антоненкова,  заместитель директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра онкологии и радиологии имени Александрова, доктор медицинских наук.

Сколько сейчас белорусов курит?
Ольга Бартман, заведущая отделом общественного здоровья ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Недавно было завершено проводимое общенациональное исследование по определению факторов риска, в том числе и распространённости курении. Данное социологическое исследование показало, что в настоящее время в Беларуси курит 29, 6% насления, почти треть. Тем не менее, если сравнивать с показателями 2001 года, эта цифра говорит о том, что курение снизилось в нашей стране на 12%.

Какие меры действенны, для того, чтобы люди бросили?

Наталья Антоненкова,  заместитель директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра онкологии и радиологии имени Александрова, доктор медицинских наук:
Если смотреть на общегосударственном уровне, то это, прежде всего, повышение цен на табачные изделия и антиреклама. А для того, чтобы она успешно проходила, население должно быть информировано.

Самое важное – сам человек. Если он это осознает, и будет осознанно подходить к данному вопросу, конечно, вопрос решится положительно. Подход к проблеме курения должен исходить не столько от молодого поколения. Курят в основном и в 12, и в 13 лет. Всё же ответственность должна быть и у родителей. Если мы посмотрим, как это происходит в странах Западней Европы, родители несут штраф за того ребёнка, который пользуется сигаретами в общественных местах. Сегодня штрафы очень высокие. Это утрвеждено там на законодательном уровне. Наприер, в Голландии, или Италии, если рядом с вами беременная женщина и вы выкуриваете сигарету, то штраф составляет около 300 евро. В других странах есть более высокие цифры. Может, следует подумать о том, чтобы и в нашей стране внести такое предложение о том, чтобы родители неслри какие-то меры материальные за собственных детей. Может, вопрос решился бы по-другому.

Ольга Бартман, заведущая отделом общественного здоровья ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Важно создавать в обществе позитивный образ человека, который здоровый, который не курит, который идёт к своей цели. Чтобы отказ от курения – это стало модным.

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