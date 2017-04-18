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Куропаты: Объединиться и создать общенациональный мемориал памяти и скорби!

18.04.2017 - 13:02

Место с непростой энергетикой, где хочется пройтись молча, расположилось на северо-восточной границе Минска. Урочище Куропаты на карте города появилось из-за массовых расстрелов жертв репрессий 1930-1940-х годов. Сейчас это место имеет статус историко-культурной ценности. Здесь находится более 600 массовых захоронений.

У людей часто находили личные вещи: расчёски, кошельки, монеты, портмоне с документами.

Точное число жертв до сих пор не известно. Историки сходятся во мнении, что здесь было расстреляно не менее 30 тыс. человек.

Основная часть расстрелянных в Куропатах, – белорусы. Однако был среди жертв и люди других национальностей.

Молчаливое и задумчивое. Несмотря на понятную мрачность, урочище Куропаты чистое, ведь как бы тяжело не было сюда приходить, от людского небезразличия становится светлее. Белорусы с уважением относятся к мемориалу.

Объединиться и создать общенациональный мемориал памяти и скорби. Такое поручение дал Президент Беларуси. И сейчас этот вопрос активно обсуждается экспертами и историками.

Когда будете проезжать мимо, хотя бы на секунду остановитесь, и мысленно отдайте дань уважения и скорби всем тем, кто безвинно погиб на этой земле.

Куропаты

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