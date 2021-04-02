Курс на интеграцию. 2 апреля Беларусь и Россия отмечают День единения
Новости Беларуси. Беларусь и Россия отмечают День единения. Документ об образовании сообщества двух стран был подписан 2 апреля 1996-го, а спустя год появился и договор о Союзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С того момента и был взят курс на интеграцию двух народов. Созданы совместные предприятия, заключены десятки соглашений, обеспечиваются равные условия для граждан. Страны вместе проводят оборонную политику, согласовывают взаимодействие на внешнеполитической арене, реализуют экономические, научные и гуманитарные проекты. Также Беларусь и Россию связывает Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности и множество других соглашений.
По случаю праздника 2 апреля во Дворце Республики состоится торжественное собрание.
Александр Лукашенко: консолидация в Союзном государстве позволяет оперативно реагировать на вызовы и угрозы
Новости Беларуси. Председатель Высшего госсовета Союзного государства Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За четверть века нами пройден значительный путь. По глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве. Мы не только сохранили, но и многократно приумножили кооперационные связи в производстве, образовании и культуре.
Курс на интеграцию. 2 апреля Беларусь и Россия отмечают День единения
В числе общих достижений белорусский лидер назвал совместный запуск космических аппаратов, реализацию многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.