новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя

Курс на сближение: как Минск превратился в Мекку для европейских чиновников

19.03.2017 - 21:09

Новости Беларуси. А сейчас к вопросу об отношениях с Евросоюзом и не только. В этом смысле неделя оказалась эдаким путеводителем по внешней политике Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе Минск превратился в Мекку для европейских чиновников самого высокого ранга. Вот он, многовекторный курс белорусской внешней политики в деле.

В международном диалоге с нашей страной все громче звучит европейский голос. Премьер-министр Бельгийского Королевства во Дворце Независимости обсуждал экономический фундамент белорусско-бельгийской дружбы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не скажу, что мы страдаем от недостатка инвестиций, нет. Но мы хотели бы, чтобы рядом с инвестициями из Китая, России и других республик были и бельгийские инвестиции. Мы хотим диверсифицировать свою инвестиционную деятельность.

Не успели высохнуть чернила под манифестом о дружбе с центром евроинтеграции, как Почетное место высокого гостя заняла Кристин Муттонен. «Первая леди» Парламентской ассамблеи ОБСЕ привезла отличные новости – 26-я летняя сессия пройдет в Минске.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Национального совета Австрии:
Мы очень рады, что вы согласились принять очередную сессию Парламентской ассамблеи. Для нас это мероприятие очень важное. Я не сомневаюсь, что сессия пройдет успешно.

Решение перспективное. Полезное и для имиджа страны, и для укрепления диалога с другими странами, которые будут представлены на сессии. Ожидается, что их будет больше полусотни. В числе первых приглашенных лично Муттонен – парламентарии из Казахстана. Две делегации встретились в минской гостинице. Кстати, сами гости успели окрестить минувшую неделю «парламентскими днями в Минске».

Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан:
Между Казахстаном и Республикой Беларусь очень хорошие контакты. У нас никаких нет нерешенных вопросов ни внутри межпарламентского нашего общения, ни на наших интеграционных площадках.

Создание совместных производств, развитие кооперации: представители Европейского банка реконструкции и развития планируют существенно расширить свое присутствие в нашей стране. Главный стратегический европейский инвестор готов вкладывать в экономику внушительные суммы. За последние годы ежегодные вливания оцениваются в 200 миллионов евро.

Филипп Беннетт, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития:
Мы также намерены нарастить свое инвестиционное присутствие в транспортном секторе, в системе ЖКХ. Мы собираемся принять более существенное участие в строительстве дороги М10. Нам были предложены новые проекты вне банковской сферы, и мы рассмотрим их в самое ближайшее время.

Финансовые потоки привели в Минск и главу Международного валютного фонда. Беларусь рассчитывает на новую программу. Ожидаемый транш оценивается в 3 миллиарда долларов. Бюджет требованию соответствует, остались небольшие технические нюансы.

Локомотив сотрудничества – доверительное партнерство и гарантия честной игры со стороны государства. Преимущества ведения бизнеса с белорусскими партнерами давно оценили наши традиционные экономические союзники.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края Российской Федерации:
60% всех машин, тракторов – производства Беларуси. Мы примерно оцениваем в 1,5 тысячи потребность в обновлении ежегодном. Мы хотели бы вернуться к вопросу сервиса и, конечно же, сборки на территории.

О комфортной бизнес-погоде в нашей стране не понаслышке знают и на дальних рубежах. 90-миллионный египетский рынок открыт для наших товаров и производств.

Александр Лукашенко:
Мы готовы предварительно или вместе с передачей технологий создавать там, в Египте, соответствующие производства, развивать их вместе с вами постепенно, локализуя, и таким образом ваша страна получит все необходимое, для того чтобы люди могли получить различного рода услуги и нормально жить.

Европейский союз не просто приоткрыл дверь для Беларуси, гостеприимно распахнул ее. В Минске о делах большой политики говорили участники Вышеградской четверки.

Тем временем, в Австрии в эти дни тоже говорят о Беларуси. Елена Купчина выдвинута на пост Генерального секретаря ОБСЕ. Событие продиктовано стремлением Минска внести свой вклад в укрепление ОБСЕ.

Курс на сближение: как Минск превратился в Мекку для европейских чиновников

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Все ваши «брекситы» я не воспринимаю – Александр Лукашенко о ситуации в Европе
Все ваши «брекситы» я не воспринимаю – Александр Лукашенко о ситуации в Европе
«Я сторонник Европейского союза, но противник двойных стандартов». Александр Лукашенко на встрече с Дидье Рейндерсом
«Я сторонник Европейского союза, но противник двойных стандартов». Александр Лукашенко на встрече с Дидье Рейндерсом
Владимир Макей: для нас важно участвовать в инициативе «Восточного партнерства»
Владимир Макей: для нас важно участвовать в инициативе «Восточного партнерства»
Евросоюз усиливает паспортный контроль на границах
Проверки на всех пограничных узлах: ЕС усиливает паспортный контроль на границах
Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам
Парламент Беларуси: депутаты настроены на активную работу по формированию позитивного имиджа страны за рубежом
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь
Беларусь озвучила приоритеты на время председательства страны в Центральной европейской инициативе
Андреа Ригони: отношения Беларуси и Совета Европы очень позитивные
Андреа Ригони: отношения Беларуси и Совета Европы очень позитивные
В Сараево проходит заседание глав правительств государств – членов Центрально-Европейской инициативы
В Сараево проходит заседание глав правительств государств – членов Центрально-Европейской инициативы
Все новости по теме Беларусь-Евросоюз
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru