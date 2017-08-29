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Курс по изучению международных договоров в области контроля над вооружением для представителей 11 стран стартовал в Минске

29.08.2017 - 09:04

Новости Беларуси. В Минске стартовал курс по изучению международных договоров в области контроля над вооружением. На протяжении двух недель в белорусской столице представители военных ведомств стран-участниц ОБСЕ будут прорабатывать основные положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венского документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель этих международный соглашений – укрепление доверия и уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в регионе. Обучаются на курсе военнослужащие из Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Литвы, Нидерландов – представители всего 11 стран.

Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:
Это стало доброй хорошей традицией – приглашать наших коллег и изучать не только документы верификаций, но также повышать их уровень знания русского языка. Для того, чтобы они могли, пребывая в нашу республику, посещая наши воинские части, знать уже реально, как происходят те или иные инспекции.

Также в Беларуси представители военных ведомств посетят с учебными инспекциями несколько воинских частей.

Курс по изучению международных договоров в области контроля над вооружением для представителей 11 стран стартовал в Минске

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