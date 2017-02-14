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Курсы повышения квалификации для тренеров и юных хоккеистов проходят в Минске

14.02.2017 - 21:09

Новости Беларуси. До конца недели Белорусская федерация хоккея совместно с университетом физкультуры и Национальным олимпийским комитетом проводит курсы повышения квалификации для тренеров и юных хоккеистов. После успешной сдачи экзаменов слушатели получат сертификат Международного олимпийского комитета.

14 февраля под руководством Яри Каарелы отрабатывались приемы обучения вратарей. Часовое занятие на льду дало шанс молодым дарованиям продемонстрировать свои задатки, а тренерам – увидеть, как работает теория финского специалиста на практике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Яри Каарела, тренер вратарей сборной Беларуси по хоккею:
Главная цель мастер-класса – представить хоккеистам и тренерам те знания и идеи, которые я сам почерпнул за многие годы коучинга. Время, к сожалению, ограничено на тренировки, но это только начало, и я надеюсь, мы еще запланируем разные кэмпы для остальных, продолжим обсуждать эту тему, делиться идеями. Я очень хочу что-то привнести, помочь ребятам стать лучше и поделиться своими знаниями.

Александр Сушко, тренер СДЮШОР ХК «Юность-Минск»:
Я думаю, что мастер-классы нужны хотя бы раз в месяц. Специализированные тренировки нужны как можно чаще для самих спортсменов.

После тренировки состоялся семинар, где участники могли задать интересующие их вопросы. Яри Каарела отметил значимость мелких деталей, в частности экипировки, которая начиная с детского возраста может выработать определенную манеру игры хоккеиста. Также гость подчеркнул важность вовлеченности вратарей в общекомандную тренировку.

Яри Каарела, тренер вратарей сборной Беларуси по хоккею:
Некоторым вещам мы можем научить – это теоретическая база, или физические показатели, или обработка техники. Но тому, что у игрока в голове, научить невозможно. Только если у кого-то есть инстинктивное чувство игры. Это мы можем только развивать. И характер каждого игрока – тоже немаловажная составляющая. Это нужно учитывать при работе с хоккеистами.

Курсы повышения квалификации для тренеров и юных хоккеистов проходят в Минске

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