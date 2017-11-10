Кушать подано: 10 фильмов о кухнях народов мира

Кино обладает особой магией, которая способна превратить любую обыденную вещь в сказочную. Это правило можно применить очень ко многому, но смотреть на то, как в кино показывают процесс приготовления еды, особый вид удовольствия. Полтора часа демонстрации аппетитных блюд могут разжечь аппетит у любого зрителя и заставить его попробовать что-то новое.

Мы вспомнили несколько картин, в которых во всей красе показывают тонкости готовки разных стран мира, и представляем их вам.

«Ешь, пей, мужчина, женщина» − тайваньская кухня

Фото: imdb.com

Фото: Awaytravel

Один из первых фильмов знаменитого режиссера Энга Ли, снявшего «Горбатую гору» и «Жизнь Пи». В этой милой таиландской драме рассказывается о противостоянии отца семейства и трех его дочерей. Мужчина владеет рестораном национальной тайской кухни, где каждое блюдо являет собой настоящее произведение искусства, а девушки считают, что еда вовсе не заслуживает такого пристального внимания. Зрителей картины ждут самые аппетитные блюда из курицы, риса и морепродуктов, которые незамедлительно захочется попробовать.

«Суши girl» − японская кухня

Фото: imdb.com

Фото: Timeout

Уютная американская комедия о девушке Эбби, которая прилетает в Токио к любимому человеку, но ему она не нужна. Парень бросает Эбби одну среди огромного мегаполиса, где она совершенно случайно забредает в малюсенькое семейное кафе, подающее вкуснейшую в мире лапшу-рамен. Девушка осознает, что обязана научиться готовить это восхитительное блюдо, а добродушные хозяева берут Эбби к себе на работу. Японская еда еще никогда не выглядела так аппетитно!

«Пряности и страсти» − индийская кухня

Фото: imdb.com

Фото: Ivona - bigmir

Режиссер Лассе Халльстрем всегда умел снимать процесс приготовления пищи (помните вкусный, во всех смыслах, фильм «Шоколад»), но вершины мастерства он достиг в картине о противостоянии двух соседних ресторанов. Эмигранты из Индии открывают во Франции заведение национальной кухни, что, конечно, не по душе владелице мишленовского ресторана через дорогу от него. Кулинарная битва будет нешуточной, а вместо оружия в ход пойдут самые аппетитные карри, чапати и самоса.

«Щепотка перца» − греческая кухня

Фото: imdb.com

Фото: Atlanta Bread

Греческий мальчик Фанис всю жизнь прожил в Турции под присмотром деда, превосходного кулинара и философа. Дедушка учил ребенка секретам жизни и готовки, и Фанис вырос первоклассным поваром, способным подсластить не только еду, но и жизнь окружающих его людей… Красивый и душевный фильм, в котором любовная линия сопровождается завораживающим процессом приготовления мусаки и долмадеса.

«Душевная кухня» − немецкая кухня

Фото: imdb.com

Фото: Panoramic Restaurant Mozart

Большинство людей из немецких блюд могут назвать только баварские колбаски и пиво, и в этом нет ничего удивительного. Германия не отличается высокоразвитой национальной кухней, но смотреть «Душевную кухню» от этого еще интереснее – ее герои пытаются всячески сохранить свой ресторанчик, поэтому в их меню появляются блюда со всего мира. Однако немецкая чопорность и нежелание отступать вносят в каждое из них неповторимый колорит.

«Шеф» − французская кухня

Фото: imdb.com

Фото: Tripadvisor

Французы регулярно вставляют сцены с едой практически в каждый свой фильм, но картина «Шеф» посвящена кулинарии от первого до последнего кадра. Кухня здесь становится местом противостояния молодого талантливого повара и настоящей звезды мира высокой кулинарии. Жан Рено в белоснежном фартуке не только задаст жару молодому коллеге, но и покажет зрителям мастер-класс в приготовлении рататуйя и петуха в вине.

«Письма к Джульетте» − итальянская кухня

Фото: imdb.com

Фото: Ghiottone Italian

Легкая и светлая мелодрама «Письма к Джульетте» хороша по многим причинам – здесь и красивая история любви, и талантливые артисты, и совершенно потрясающие виды Италии, но присутствует в фильме и кулинарная линия. Жених главной героини приезжает в Верону не за романтическими переживаниями, а в поисках самых лучших вин, сыров и паст для своего будущего ресторана. Смотреть на то, как Гаэль Гарсиа Берналь возится на кухне и так сплошное удовольствие, а создаваемые им кулинарные шедевры делают зрелище и вовсе фантастическим.

«Приятного аппетита!» − испанская кухня

Фото: imdb.com

Фото: Depositphotos

Испанский юноша Даниэль прекрасный повар, которому повезло работать в одном из лучших европейских ресторанов в Цюрихе. Ему легко дается приготовление самых сложных блюд, но общаться с людьми Даниэль совершенно не умеет. Горячий испанский темперамент помогает молодому человеку на кухне, но не в завоевании сердца прекрасной Ханны, работающей сомелье в его ресторане. Туррон, сливочный пудинг и желтки святой Терезы никогда так искусно не оттеняли дела сердечные.

«Тост» − английская кухня

Фото: imdb.com

Фото: london-life

Биографическая трагикомедия, в которой кухня снова становится полем боя, но только противники на ней сходятся необычные. Маленький мальчик Найджел очень любит свою маму, но после ее смерти впадает в глубокую депрессию, выйти из которой ему помогает страсть к готовке. Отец не поощряет занятия сына и нанимает домработницу, чей кулинарный талант не уступает Найджелу. Взрослая женщина и ребенок вступают в схватку за место на кухне и в сердце главы семейства… Фильм для тех, кто считает, что английская кухня ограничивается рыбой и чипсами – ассортимент приготовленных героями «Тоста» блюд огромен и разнообразен.

«Повар на колесах» − американская кухня

Фото: imdb.com

Фото: Victoria Picture

Мы привыкли считать, что американская кухня состоит из сплошного фастфуда, и в этом есть огромная доля правды. В США сняли множество картин о еде, но мы выбрали самую «аппетитную и национальную». После фильмов о «Железном человеке» Джон Фавро решил отдохнуть и снял комедию о талантливом поваре, которого выгнали из большого ресторана, но он не расстроился, а организовал собственную сеть передвижных закусочных, в которых довел приготовление бургеров и хот-догов до совершенства. Гамбургеры в этом фильме выглядят даже аппетитнее, чем в рекламе McDonald's!