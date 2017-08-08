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Кутиков о Макаревиче: «Мы – разные, но разумные. А разумные люди всегда могут понять других»

08.08.2017 - 23:41

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А вот, скажем, в житейских вопросах, в человеческих, вам не надо друг другу ничего объяснять? Вы понимаете друг друга? Или, как хорошие друзья, вы можете поспорить?      

Александр Кутиков:
Да нет. Дело в том, что мы – разные, но, по-моему, мы – разумные люди. А разумные люди всегда могут понять других. Всегда могут понять.

Принять – нет. Но понять – да.

Ну, вот Андрею Вадимовичу очень досталось в последние годы.

Александр Кутиков:
Досталось. Я считаю, что, скажем, такое давление было неадекватным.

Александр Кутиков:
Неадекватным.

Непропорциональный ответ.

Александр Кутиков:
Непропорциональный ответ, да. И, скажем: я понимаю, поэтому принимаю. Но не всё. И там, скажем, были вопросы, которые между нами возникали не по сути, а по форме.

А по сути я с ним абсолютно солидарен.

Вот о том, что наша жизнь станет сложнее – об этом Андрей и говорил. И я говорил в своих интервью. Просто я их даю реже. И, может быть, в другой форме. 

Александр Кутиков: «Неотвеченные вопросы в жизни возвращаются к тебе»

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