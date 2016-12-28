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Квадратный метр жилья в Беларуси можно будет купить за одну среднюю зарплату

28.12.2016 - 08:56

Новости Беларуси. Квадратный метр за одну среднюю зарплату. Такая стоимость жилья предусмотрена программой социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет. В первую очередь это станет возможным за счет применения энергосберегающих технологий, а также увеличению доли отечественных материалов при возведении домов.

До 2020 года планируется построить около 18 миллионов квадратных метров жилья, из которых более полутора миллионов – для нуждающихся. Также акцент будет сделан на развитии индивидуального жилищного строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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