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Квартира для каждого телёнка и дуб с золотой цепью: на каком сельхозпредприятии работается хорошо?

30.05.2017 - 21:24

Новости Беларуси. Об одном из наиболее успешных сельхозпредприятий Любанского района «Осовец-агро» рассказали в программе «Центральный регион». Уже 4 года руководит им Владимир Климович. За это время хозяйство дважды становилось лучшим в районе.  

Домики для телят на сельхозпредприятии «Осовец-агро»
Фото. Домики для телят на сельхозпредприятии «Осовец-агро»
Домики для телят на сельхозпредприятии «Осовец-агро»
Фото. Домики для телят на сельхозпредприятии «Осовец-агро»
Домики для телят на сельхозпредприятии «Осовец-агро»
Фото. Домики для телят на сельхозпредприятии «Осовец-агро»
Сказочный дуб в месте отдыха сотрудников сельхозпредприятия «Осовец-агро»
Фото. Сказочный дуб в месте отдыха сотрудников сельхозпредприятия «Осовец-агро»
Сказочный дуб в месте отдыха сотрудников сельхозпредприятия «Осовец-агро»
Фото. Сказочный дуб в месте отдыха сотрудников сельхозпредприятия «Осовец-агро»
Сказочный дуб в месте отдыха сотрудников сельхозпредприятия «Осовец-агро»
Фото. Сказочный дуб в месте отдыха сотрудников сельхозпредприятия «Осовец-агро»
Директор сельхозпредприятия «Осовец-агро»
Фото. Директор сельхозпредприятия «Осовец-агро»

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