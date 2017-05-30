Квартира для каждого телёнка и дуб с золотой цепью: на каком сельхозпредприятии работается хорошо?

Новости Беларуси. Об одном из наиболее успешных сельхозпредприятий Любанского района «Осовец-агро» рассказали в программе «Центральный регион». Уже 4 года руководит им Владимир Климович. За это время хозяйство дважды становилось лучшим в районе.
Новости Беларуси. Об одном из наиболее успешных сельхозпредприятий Любанского района «Осовец-агро» рассказали в программе «Центральный регион». Уже 4 года руководит им Владимир Климович. За это время хозяйство дважды становилось лучшим в районе.
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