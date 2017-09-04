новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Квартиры в Минске чаще покупает молодёжь: «Не все готовы люди, которым 20-25 лет, жить в пятиэтажных «хрущобах»

04.09.2017 - 20:16

Новости Беларуси. Как изменились ожидания покупателей недвижимости в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:
Экспертное сообщество уже констатирует эту тенденцию, что омоложение самого покупателя произошло. Не все готовы уже люди, скажем, которым сейчас 20-25 лет, жить в пятиэтажных «хрущобах».

Они хотят чего-то другого, они хотят более современного и готовы за это доплачивать.

То есть, у них есть какой-то стимул не повторять, скажем, судьбу своих родителей и не заселяться в так называемое временное жильё, коим являлись пятиэтажки, на какой-то период времени. Всё-таки, это – серьёзная имущественная покупка, это – серьёзное событие в жизни, и человек, конечно, если этот шаг делает, то хотел бы сделать без сожаления в будущем о том, что он, наверное, допустил ошибку, купив вот этот старый жилой фонд.    

«Жильё качественное – не дешевеет»: как купить или продать квартиру в Минске?   

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Люди стали в долевое строительство жилья вступать в меньшем объёме – застройщики начали предлагать дома, уже почти построенные»
«Застройщики стали, с учётом изменившейся платёжеспособности населения, уменьшать площади квартир»
«Важно, с кем во дворе будет играть их ребёнок, с какими автомобилями будет припаркована их машина»: как сейчас покупают квартиры в Минске
Квартиры в Минске: «Средняя цена вторичного рынка сравнялась со средней ценой первичного»
Эксперт по минской недвижимости: «Желающих продать на рынке больше, чем способных купить»
«В этой цепочке я был первым»: квартиру в новостройке на Воронянского одновременно продали разным хозяевам
Кипрская компания купила старое здание ресторана на берегу Минского моря
Кипрская компания купила старое здание ресторана на берегу Минского моря
Агентство недвижимости «Твоя Столица»: достоинства Фрунзенского района
Все новости по теме Недвижимость в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru