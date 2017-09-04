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Квартиры в Минске: «Средняя цена вторичного рынка сравнялась со средней ценой первичного»

04.09.2017 - 20:15

Новости Беларуси. Что наиболее востребовано на рынке недвижимости Минска вторичное жилье или новостройки, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:
На рынке, вообще, сейчас сложилась достаточно интересная ситуация, с точки зрения ценообразования. Средняя цена вторичного рынка сравнялась со средней ценой рынка первичного. И, соответственно, последние полгода наблюдается переток покупателей из рынка, связанного с построенным уже жильём, жильём, бывшим в употреблении, на рынок новостроек.

И сам потребитель стал другим.

Он стал более требовательным. Всё-таки, люди  покупают за свои, либо за привлечённые кредитные, и уже хотят приобретать жильё более современное. Это им, как раз, даёт рынок первичный, рынок новостроек. То есть, там ты покупаешь квартиру с учётом ещё одного, очень немаловажного фактора – ты покупаешь не только квартиру, но ещё и соседей. Ты покупаешь дом, в котором все заплатили деньги. То, чего нет на рынке вторичном. 

«Жильё качественное – не дешевеет»: как купить или продать квартиру в Минске?

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