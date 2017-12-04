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Квентин Тарантино раскрыл сюжет своего нового фильма и дату его премьеры

04.12.2017 - 11:31

Несколько месяцев назад Квентин Тарантино сообщил, что планирует снять фильм об известном преступнике Чарльзе Менсоне и его секте-группировке «Семья», а сейчас стали известны некоторые детали готовящегося проекта.

Новый фильм режиссера еще не имеет названия, зато уже

точно известна дата его выхода на большие экраны – 9 августа 2019 года.

Фото: Variety

Тарантино рассказал, что его картина будет несколько схожа с «Малхолланд-Драйв» Дэвида Линча. Он хочет снять двойственный в восприятии опус, действие которого будет развиваться в 1969 году, а деятельность Менсона и «Семьи» будет не основным сюжетом ленты, а лишь одной из параллельных историй, которые переплетутся по ходу повествования. Главным же героем картины станет актер популярного сериала, мечтающий сняться в серьезном полнометражном кино, но его главным конкурентом становится его же дублер.

Фото: THR

Начать съемки Квентин Тарантино планирует летом следующего года, а главные роли в его новом фильме могут сыграть Том Круз, Дженнифер Лоуренс, Брэд Питт, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Сэмюэл Л. Джексон.

Напомним, недавно режиссер заявил, что намерен завязать с кино после своего десятого фильма. Готовящийся проект станет девятым в карьере Тарантино.

Квентин Тарантино высказался по поводу Харви Вайнштейна.

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