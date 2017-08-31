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Кыргызстан 31 августа празднует День Независимости, поздравления направил Александр Лукашенко

31.08.2017 - 10:24

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане 31 августа День Независимости. С праздником Президента этой республики Алмазбека Атамбаева поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Убежден, что поступательное развитие сотрудничества, углубление взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза создают надежную основу для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между народами Беларуси и Кыргызстана, содействуют экономическому росту и процветанию наших стран», – говорится в поздравлении.

Кыргызстан 31 августа празднует День Независимости, поздравления направил Александр Лукашенко

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