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Лапчатка скальная: белорусские ученые создадут резервную популяцию уникального растения

18.09.2017 - 10:55

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Алеся Кручонок – заведующая сектором сохранения и восстановления растительных ресурсов Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси.

Алеся Кручонок

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