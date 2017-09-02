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«Ласково будить по утрам и прощаться перед сном»: как помочь ребёнку переключиться на школьный режим?

02.09.2017 - 17:38

Новости Беларуси. Что сделать, чтобы дети легче перешли от отдыха к учёбе, рассказали в программе «Теледоктор».

Наталья Пачепко, заведующая отделением психологической помощи семье и детям ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:
Физический стрессовый фактор самый главный – это изменение режима дня.

У ребёнка нет кнопки, которую можно включить или выключить.

Вот, ты был свободным человеком, вот ты сейчас обязан всем и везде. Поэтому – оставаться любящим родителем, ласково будить по утрам, ласково прощаться перед сном, приветливо встречать после школы, помогать с решением бытовых проблем. Я думаю, что родители – это те люди, от которых зависит психологическое состояние ребёнка, какие бы стрессовые факторы извне  не наваливались на бедных наших деток.

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