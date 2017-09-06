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Лауреаты I степени Республиканского конкурса юных чтецов «Жывая класіка» в программе «УТРО»

06.09.2017 - 11:04

И снова вспоминаем, как в минувшие выходные вся страна праздновала в Полоцке День письменности. Праздник длился 3 дня. Мероприятий — на любой вкус. Но по вкусу сотрудникам телекомпании «Столичное телевидение» конечно же проект,  организованный совместно с министерствами информации и образования Беларуси и Союзом писателей Беларуси – «Жывая класіка».

«Чытаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе і краіну!» – под таким девизом ещё в феврале стартовал масштабный Республиканский проект «Живая классика». За это время более 13 тысяч белорусских детей приняли участие в этом конкурсе и прочитали свои любимые произведения на родном языке.

И представляете, каким серьёзным он был, если из этих 13 тысяч осталось только 13 финалистов! Они были выбраны в Дни белорусской письменности в Полоцке. В каждой возрастной категории – по 3 призовых места.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лауреаты первой степени Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»: Дарья Хоменко учащаяся 4 класса Начальной школы №2 г. Жлобина, Алексей Семашко — учащийся 7 класса Средней школы №37 г. Гродно, Роман Чилик — воспитанник Слонимского районного центра творчества детей и молодёжи и самый старший из победителей с очень взрослым стихотворением про войну – учащаяся 11 класса Средней школы №27 Советского района г. Минска – Ульяна Жердецкая.

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