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Лебедя со сломанным крылом освободили из ледяного плена спасатели в Березинском районе

17.01.2018 - 13:32

Новости Беларуси. Сообщение о раненой птице, которая нуждается в помощи, поступило утром 16 января от работников инспекции охраны животного и растительного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ледяной ловушке на территории озера у агрогородка Поплавы находился лебедь со сломанным крылом. Улететь птица не могла, а вот погибнуть – в два счета. Мгновенно отреагировав, спасатели выехали к водоему, где их дожидались работники инспекции охраны животного и растительного мира. Совместными усилиями раненую птицу спасли. На произвол судьбы, разумеется, пострадавшего не бросят: лебедя отправят жить и лечиться в общество «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Месяц назад мы рассказывали о необычной операции спасения в Минской области. Сотрудники МЧС пытались вызволить лебедя, а что из этого получилось – смотрите здесь.

Лебедя со сломанным крылом освободили из ледяного плена спасатели
Лебедя освободили из ледяного плена спасатели в Березинском районе
Фото. Лебедя освободили из ледяного плена спасатели в Березинском районе
Лебедя освободили из ледяного плена спасатели в Березинском районе
Фото. Лебедя освободили из ледяного плена спасатели в Березинском районе

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