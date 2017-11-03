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Лечебное голодание: как правильно голодать и не навредить себе?

03.11.2017 - 13:29

Лечебное голодание. Само название как бы намекает на целебные свойства. Но всё не так просто. В медицине у воздержания от пищи другой термин: разгрузочная, диетическая терапия. Проходит она только под наблюдением врачей. И всё же – для многих отказ от еды, а иногда и воды, – остаётся рабочим способом самолечения.

Часто голодание применяют с целью очищения организма. При этом, якобы выводя шлаки. Форумы пишут, что это вредные продукты обмена веществ, которые ухудшают состояние организма. На самом же деле существование шлаков даже не доказано. А наш организм умная и полноценная система.

Самолечение в виде голодания не только лечит, а, скорее, калечит. Неизвестно, какими заболеваниями ваш организм отреагирует на такой метод. Даже суточный пищевой выходной может иметь последствия, конкретные для вашего тела.

Конечно, «разгрузочные» диеты могут быть очень полезеными, но только под строгим наблюдением специалистов.

Каждый человек и его организм индивидуальны. Чтобы жить в гармонии с собственным телом, чаще стоит пользоваться принципом «Не вреди» в отношнении самого себя.

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