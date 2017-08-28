новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Ледяные сугробы, разбитые стекла и поваленные деревья: шторм испанском Градо

28.08.2017 - 18:48

Новости Испании. На испанский город Градо обрушился сильный шторм. Бушевал он всего несколько часов, однако его последствия доставили местным жителям много неприятностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах повсюду лежат поваленные деревья (некоторые из них упали на здания и повредили крыши).

Из-за подтоплений нарушено автомобильное сообщение. Градом поразбивало стекла машин, у домов выросли ледяные сугробы. Сейчас спасатели вместе с добровольцами занимаются ликвидацией последствий непогоды.

Ледяные сугробы, разбитые стекла и поваленные деревья: шторм испанском Градо

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ураган пронесся по Европе: в Словакии, Италии и Австрии повалены тысячи деревьев и сорваны крыши с домов
Ураган пронесся по Европе: в Словакии, Италии и Австрии повалены тысячи деревьев и сорваны крыши с домов
Аномальная жара в Южной Корее привела к гибели шести человек, более 1,3 тысячи обратились к медикам
Аномальная жара в Южной Корее привела к гибели шести человек, более 1,3 тысячи обратились к медикам
В результате аномальной жары в Румынии и Польше погибли люди
В результате аномальной жары в Румынии и Польше погибли люди
Жара под 37 градусов в Украине привела к смертям двух человек во Львове и Луцке
Жара под 37 градусов в Украине привела к смертям двух человек во Львове и Луцке
Наводнения и оползни атакуют Китай, потоки воды уничтожают все на своем пути во Вьетнаме
Наводнения и оползни атакуют Китай, потоки воды уничтожают все на своем пути во Вьетнаме
Есть сведения и о летальных исходах: аномальная жара в Италии, США и России
Есть сведения и о летальных исходах: аномальная жара в Италии, США и России
Проливные дожди и ветер в Китае привели к эвакуации 60 тысяч человек, поваленным деревьям и подтоплениям
Проливные дожди и ветер в Китае привели к эвакуации 60 тысяч человек, поваленным деревьям и подтоплениям
Аномальная жара в Японии привела к гибели 8 человек, более пяти тысяч получили солнечные удары
Аномальная жара в Японии привела к гибели 8 человек, более пяти тысяч получили солнечные удары
Все новости по теме Погода
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru