﻿ Легкоатлетический матч Европа – США пройдет в Минске в сентябре 2019 года | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Легкоатлетический матч Европа – США пройдет в Минске в сентябре 2019 года

15.11.2017 - 17:20

Новости Беларуси. Легкоатлетический матч Европа – США пройдет в сентябре 2019 года на минском стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об этом сообщил президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен во время своего визита в Беларусь.

Отметим, что подобные состязания не поводились с 1960 годов. Год 2019 на крупные турниры «королевы спорта» не богат, поэтому и решили провести этот необычный турнир.

Минск также был выбран неслучайно. Летом 2018 после реконструкции введут в эксплуатацию стадион «Динамо». Он и станет основной ареной легкоатлетических баталий.

Легкоатлетический матч Европа – США пройдет в Минске в сентябре 2019 года

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске не хватает детских тренеров по лёгкой атлетике
Белорусские легкоатлеты взяли две медали на Мемориале Камилы Сколимовской в Польше
Белорусские легкоатлеты взяли две медали на Мемориале Камилы Сколимовской в Польше
Белоруска Алина Талай заняла 2-е место в беге на 100 м с барьерами на международном турнире в Польше
Белоруска Алина Талай заняла 2-е место в беге на 100 м с барьерами на международном турнире в Польше
Фото: usainbolt
Усейн Болт завершил спортивную карьеру: во время последнего забега спринтер получил травму
Алина Талай и Эльвира Герман вышли в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 100 м с барьерами
Алина Талай и Эльвира Герман вышли в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 100 м с барьерами
Татьяна Холодович заняла 6-е место в метании копья на Чемпионате мира по легкой атлетике
Татьяна Холодович заняла 6-е место в метании копья на Чемпионате мира по легкой атлетике
На ЧМ-2017 в Лондоне самым быстрым в беге оказался американец Джастин Гэтлин
На ЧМ-2017 в Лондоне самым быстрым в беге оказался американец Джастин Гэтлин
Чемпионат мира по легкой атлетике стартует 4 августа: Беларусь представлена практически сильнейшим составом
Чемпионат мира по легкой атлетике стартует 4 августа: Беларусь представлена практически сильнейшим составом
Все новости по теме Легкая атлетика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru