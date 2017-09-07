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Легкое начало дня: зарядка с Екатериной Галкиной

07.09.2017 - 13:20

Чтобы день прошел на высокой ноте, предлагаем мастер-класс по зарядке от гимнастки, мастера спорта международного класса, призера чемпионатов мира и Европы Екатерины Галкиной! Ноги на ширине плеч – начинаем!

Разминаем плечевой пояс.

Делаем круговые движения вытянутыми руками назад – сначала одной, затем другой.

Разминаем шею.

Наклоняем голову вправо-влево, вперед-назад.

Разминаем поясницу.

Наклоняем туловище влево-вправо.

Разминаем ноги.

Делаем выпады – широкий шаг вперед сначала одной ногой, затем другой.

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