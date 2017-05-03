новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Легкомоторный самолет был под постоянным контролем: МИД Литвы ответил на ноту 

03.05.2017 - 20:53

Новости Беларуси. Залетевший в Беларусь из Литвы легкомоторный самолет был под постоянным контролем – такой официальный ответ 3 мая дала Литва в ответ на ноту МИД нашей страны касательно нарушения границы в воздушном пространстве две недели назад.

В официальном разъяснении говорится, что на протяжении всего полета самолет находился под совместным контролем служб гражданской авиации и ВВС обеих стран и был «спешно возвращен в воздушное пространство Литовской Республики».

Как выяснилось, пилотировал гражданин Дании. Самолет был идентифицирован как гражданское воздушное судно. В соответствии с нормами международного права и законодательством Беларуси силовых мер предпринято не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легкомоторный самолет был под постоянным контролем: МИД Литвы ответил на ноту 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Какие документы нужны, чтобы пройти через пункты упрощенного пропуска на таможне с Литвой
Какие документы нужны, чтобы пройти через пункты упрощенного пропуска на таможне с Литвой
Пешком в Литву и обратно: 24 декабря открылись пункты упрощенного пропуска
Пешком в Литву и обратно: 24 декабря открылись пункты упрощенного пропуска
Досрочное голосование на парламентских выборах стартовало в Литве
Досрочное голосование на парламентских выборах началось в Литве
Почему население Литвы каждый час уменьшается на 5 человек?
Почему население Литвы каждый час уменьшается на 5 человек?
Минск и Вильнюс – за добрососедские отношения: Президент Беларуси встретился с послом Литвы
Литовский посол Эвалдас Игнатавичюс завершает свою миссию в Беларуси
Посол Литвы Эвалдас Игнатавичюс завершает свою миссию в Беларуси – Александр Лукашенко высоко оценил его роль в сближении стран
Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
Литва планирует закрыть границу с Беларусью?
Эвалдас Игнатавичюс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Литва в Республике Беларусь
До конца года товарооборот между Беларусью и Литвой может достигнуть двух миллиардов долларов
Все новости по теме Беларусь-Литва
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru