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Легковой автомобиль протаранил газетный киоск на улице Чкалова в Минске: пострадала пенсионерка

04.10.2017 - 13:52

Новости Беларуси. Легковой автомобиль вылетел на тротуар и врезался в газетный киоск на улице Чкалова в Минске. Водитель не справился с управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной версии, у легковушки «выстрелило» колесо. В ДТП пострадала пенсионерка.

Алексей Милевский, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РУВД:
Не понятно, по каким причинам занесло на мокром асфальте, после чего он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на пожилую женщину, которую при продолжении движения прижало к киоску.

В настоящее время на месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Водитель, по предварительной информации, был трезв.

Легковой автомобиль протаранил газетный киоск на улице Чкалова в Минске: пострадала пенсионерка

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