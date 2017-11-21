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Леонид Дёмин: «Белорусское пчеловодство практически истреблено. А в каждой колбасе и батоне есть работа пчелы»

21.11.2017 - 01:09

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».  

Леонид Дёмин, пчеловод, директор предприятия:
Белорусское пчеловодство практически истреблено. Часть меда завозного. Сельское хозяйство проделало огромную работу и по животноводству, и по овощеводству, огромные результаты. Но забыли, что в каждой колбасе и батоне есть работа пчелы. Мы всегда задаемся вопросом, где деньги брать. Я – член международной организации, где 20 стран мира зарегистрировано. Даже в Турции поддержка пчеловодства – это не просто так. 4 евро платится поддержки плюс специальная программа. В маленькой Литве нет ни нефти, ни газа, а поддержка пчеловодов – 15 евро. Это не просто раздать деньги. В целом мире пчеловодство дает 300 миллиардов долларов, вся продукция, что создала пчела. И отдельные страны могут это получить, Евросоюз – 15 миллиардов евро. Мы просим не дотации.

Мы создаём продукцию, а её просто украли.

В каждом батоне – а почему бы не оплатить это? Посевы рапса: мы сеем 500 тысяч гектаров, и с одного гектара должны получить 3 тонны рапса. Чтобы опылить эти сады яблок – с одного гектара 40 тонн яблок должны получить, а получает десять. Потому что нет пчел. Как вы собираетесь построить страну и сельское хозяйство без пчел?!

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Республика Словения вышла с предложением признать 20 мая международным Днем пчелы. Республика Беларусь поддержала данное начинание. А деньги нужно, всё-таки, зарабатывать. Бесспорно то, что пчёлы опыляют сельскохозяйственные растения. Есть положение о содержании пчёл. Да, нет дотаций.

Этот вопрос надо будет рассматривать на государственном уровне.

Осталось определить, в какой колбасе есть эта работа пчелы.

Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

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