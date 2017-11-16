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Леонид Заяц: прослеживается положительная динамика развития агропромышленного комплекса

16.11.2017 - 09:48

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси вновь среди лидеров в СНГ. Наша страна уже не первый год занимает одно из самых высоких мест по производству сельхозпродукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О предварительных итогах работы в этом году рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия. По словам Леонида Зайца, несмотря на прохладное лето, в 2017-м белорусские аграрии собрали больше зерна, рапса, сахарной свеклы и овощей, чем в прошлом сезоне.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия:
По итогам работы за 10 месяцев прослеживается положительная динамика развития агропромышленного комплекса. Во всех категориях хозяйства темп роста валовой продукции составил 102,9%. Сельхозорганизации – 103,8%. Прослеживается увеличение выращивания мяса крупного рогатого скота, птицы и свиней на 103,3%. В фактических объемах это плюс 46 тысяч тонн. В молоке рост составил 103,1%.

Добавим, все больше стран рассматривают наше сельское хозяйство в качестве перспективного направления для инвестиций. В частности, турецкие и китайские бизнесмены. Так, уже в декабре наша делегация намерена посетить Пекин. Там планируется обсудить вопросы сертификации белорусской говядины и птицы для поставки на китайский рынок.

Леонид Заяц: прослеживается положительная динамика развития агропромышленного комплекса

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