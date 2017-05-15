новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Леонид Заяц: с Китаем заключены торгово-экономические соглашения на поставку продукции на сумму более $13 млн

15.05.2017 - 09:07

Новости Беларуси. И для Китая, и для стран, которые участвуют в проекте «Один пояс и Один путь», нынешний саммит – ключевое событие последних лет. В 2013 году Си Цзиньпин предложил возродить «Шелковый путь». И вот сегодня в Пекине представители более 100 государств фактически обсуждают новый политический и экономический расклад сил.

Роль Беларуси в этом амбициозном проекте переоценить сложно. Находясь на главных транспортных маршрутах Европы и Востока, страна стала одной из первых, кто поддержал идею возрождения «Шелкового пути».

Накануне в Пекине заключены первые договоры. В частности, подписаны ряд контрактов по продвижению молочной продукции на рынок КНР. Минсельхозпрод Беларуси подписал протокол о намерениях с крупнейшей китайской корпорацией о прямых инвестициях в наш сельскохозяйственный сектор на сумму в миллиард долларов. Корпорация намерена инвестировать в развитие молочного сектора нашей страны, а в частности в строительство молочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Удалось заключить торгово-экономические соглашения, контракты на поставку продукции на сумму более 13 млн долларов. Это в основном молочные продукты. Сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сухая сыворотка, масло, сыр, а также ультрапастеризованное молоко, которое пользуется большим спросом и популярностью на китайском рынке. Сертифицированы 34 предприятия нашей страны на предмет поставки молочных продуктов на китайский рынок.

Также накануне глава государства провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана. Александр Лукашенко и Наваз Шариф обсудили развитие промышленной кооперации и перспективы создания новых совместных предприятий в Пакистане.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Форум «Один пояс – один пусть» в Пекине: с чего начался и чем продолжится второй день саммита
Форум «Один пояс – один пусть» в Пекине: с чего начался и чем продолжится второй день саммита
Форум «Один пояс – один путь» в Пекине
Новые контракты, договоренности и плодотворные встречи: итоги первого дня форума «Один пояс – один путь» в Пекине
Ло Янь, председатель правления ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (САМСЕ)
Глава компании-соучредителя парка «Великий камень»: в Беларуси стабильная политическая обстановка – это очень важно для китайских инвесторов
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко в первый день форума «Один пояс – один путь» в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
«Один пояс – один путь» в Пекине: кто примет участие в глобальном форуме и чего ожидают бизнесмены всего мира
Цзинь Го, студент Белорусской государственной академии музыки:
«Чайна-таун» по-белорусски: как китайцы в нашей стране работают, учатся и отдыхают
Личные отношения – это весомый аргумент в пользу экономического сотрудничества: Александр Лукашенко пробудет а Китае до 16 мая
Личные отношения – это весомый аргумент в пользу экономического сотрудничества: Александр Лукашенко пробудет в Китае до 16 мая
Несмотря на занятость и нагрузку в связи с организацией форума, Си Цзиньпин встретится с Александром Лукашенко
Несмотря на занятость и нагрузку в связи с организацией форума, Си Цзиньпин встретится с Александром Лукашенко
Все новости по теме Беларусь-Китай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru