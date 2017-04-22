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Лепта каждого в красоту общего. Республиканский субботник объединил Президента, министров и простых белорусов

22.04.2017 - 20:36

Субботник 22 апреля в стране. Скоро уж 100 лет исполнится традиции работать во внеурочное время. А между прочим, до установления советской власти слово «субботник» имело совершенно иное значение – так в царские времена гимназисты называли коллективную порку розгами, которую устраивало им начальство за проступки, в том числе за леность.

Субботник в новом понимании лености не предполагает. В апреле 1919 года, в ночь на субботу, рабочие-большевики отремонтировали паровоз. Ленин на известной фотографии нес бревно с товарищами. Работу, за которую никаких копеек, Маяковский восславлял в поэме «Хорошо». Нынешний субботник в Беларуси – это, скорее, смесь праздника, полезного труда и укрепления корпоративного духа. Президент Лукашенко традиционно задает тон. Подробности общественно-полезной трудовой субботы – в репортаже наших корреспондентов.

Известный образ вождя мирового пролетариата сегодня воспринимается с улыбкой. Но ведь совместный труд на свежем воздухе не может быть без юмора и шуток.

Вместо бревна на плече трудящихся на этой подземной площадке строительный рукав, подающий цементную стяжку цвета минского неба сегодняшнего утра. Надо сказать, работа на стройке третьей ветки столичной подземки ведется круглосуточно и круглогодично. Метростроевцы – народ метеонепривередливый, и сегодня компанию им составил мэр столицы Андрей Шорец.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Эта станция знаковая, отсюда начинался, мы запускали нашу новую тоннелепроходческую машину. Работа идет по графику. И я уверен в том, что в 2019 году мы введем четыре станции в эксплуатацию.

Строительство минского метро, без преувеличения, событие историческое, прикоснуться к которому как минимум интересно. Но не менее важно не только строить будущее, но и беречь прошлое. Об этом как никто знают брестчане. Убирать территорию, куда через две недели вместе с родными и близкими придут ветераны войны, они вышли, вооружившись граблями и лопатами.

Нина Коледа:
Брест начинается с Брестской крепости, поэтому, конечно же, где как не здесь наводить порядок в первую очередь. С удовольствием принимаю участие в субботнике, потому что люблю наш город, хочу, чтобы он был чистый и красивый.

Возможностью потрудиться с пользой для здоровья и настроения, а вместе с этим провести тимбилдинг на открытом воздухе, воспользовались и работники телекомпании СТВ: ведущие, режиссеры, журналисты занимались озеленением столицы.

В пользу белорусской гордости – лесов – сегодня сменили свои деловые костюмы на рабочие и министры. Андрей Кобяков вместе с заместителями высадили сеянцы сосен и березы в Смолевичском районе. Эти места наиболее пострадали от прошлогодних ураганов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Фактически уже работы, связанные с ликвидацией последствий, практически завершены. Остались только самые труднодоступные, болотная местность, куда в сегодняшнее время года практически не добраться.

В витебском сквере Победителей высадили более трех сотен кленов, лип и берез. А в Могилеве трудились на территории областного онкодиспансера. Новый операционный блок должен быть открыт уже в 2017 году. Остались отделочные работы и благоустройство территории.

Уже подсчитали, что в эту субботу на уборку вышли около трех миллионов белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никаких излишеств. А то у нас каждому тренеру, каждому начальнику по кабинету, а то и по два, с приемной и пятью секретарями. Здесь должны рекорды устанавливаться. Когда принимаем? Первый квартал 2018 года? Договорились. К 8 марта.

Глава государства трудился на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске. Бригада Президента выполняла работы по бетонированию монолитных полов в залах хореографии.

На территории будущего центра подготовки граций работали тренеры и спортсмены. В строящемся здании создают все условия для хорошей подготовки: предусмотрены залы для тренировок, разминки и аэробики, бассейн, медицинские и массажные кабинеты. А вообще всебелорусский тренд на здоровый образ жизни предопределил выбор и других объектов для субботника.

Работа на главной спортивной площадке страны, стадионе «Динамо», сегодня тоже бурлила. Всем желающим оказать посильную помощь профессиональным строителям на входе выдавали каски, а свободные руки тут же надевали в перчатки и отправляли работать.

Сотрудники Администрации Президента добавляли ярких красок стадиону «Динамо», разбавляя рабочий процесс шутками.

Сейчас на этой площадке ведется масштабная реконструкция: от легендарного стадиона останутся лишь уникальные бетонные арки. Вся начинка 20-тысячной арены будет новой.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Предусмотрено все: от вип-зон до размещения средств массовой информации. Очень хороший. Успели бы к сроку, цены бы не было этому объекту. У нас же уже соревнования, самые главные будут Европейские игры в 2019 году.

Надо отметить, трудовой десант возглавляла Наталья Кочанова, как настоящая женщина, она добавила яркие акценты пока еще серым сводам «Динамо».

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Вы знаете, мне нравится, я люблю красить. Поэтому с удовольствием. А вообще это непростая работа, конечно. Вообще в строительстве все непросто, это тяжелый труд. Я всегда восторгаюсь работой строителей, потому что это люди интересной, но вместе с тем очень непростой профессии.

Работали сегодня во всех уголках Беларуси. Каждый стремился внести, пусть и незначительную, но свою лепту в красоту общего. И судя по оценке профессионалов, старания того стоили.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

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