новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Лес Беларуси стихией не сломлен и восстановлен: Министерство лесного хозяйства сняло фильм о ликвидации урагана 2016 года

29.06.2017 - 12:12

Новости Беларуси. Фильм по устранению последствий урагана 2016 года представило Министерство лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Съемки велись на протяжении 10 месяцев. В это время практически вся отрасль была задействована на восстановительных работах. Параллельно с уборкой поваленных деревьев готовилась территория к посадке новых.

Съемочная группа побывала в самых поврежденных стихией местах и отсняла уникальные кадры. В ленту вошли и разработка буреломов, и тяжелейшие условия работы на опасных участках, и посадка молодых саженцев. Однако, чтобы на месте скошенных ветром деревьев появился новый лес, потребуется 70 лет.

Лес Беларуси стихией не сломлен и восстановлен: Министерство лесного хозяйства сняло фильм о ликвидации урагана 2016 года
«Лес в Беларуси не сломлен и восстановлен»
Фото. «Лес в Беларуси не сломлен и восстановлен»
«Лес в Беларуси не сломлен и восстановлен»
Фото. «Лес в Беларуси не сломлен и восстановлен»
«Лес в Беларуси не сломлен и восстановлен»
Фото. «Лес в Беларуси не сломлен и восстановлен»
«Лес в Беларуси не сломлен и восстановлен»
Фото. «Лес в Беларуси не сломлен и восстановлен»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Чтобы народ валом валил: Александр Лукашенко о идее создания народного фильма
Чтобы народ валом валил: Александр Лукашенко о идее создания народного фильма
Создатели мини-фильма о Минске «#imiskyou»
Создатели мини-фильма о Минске «#IMINSKYOU» в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
Объективно о столице. Новый видеоролик о Минске появился в сети
«Беларусь. Страна для жизни» - кадр из минифильма о Беларуси
«Беларусь. Страна для жизни» - официально презентован минифильм о Беларуси
2 серия. Белорусские врачи и политика в области здоровья и здравоохранения
1 серия. Геополитика и Беларусь
Все новости по теме Фильмы о Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru