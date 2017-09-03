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Пожар во французском Вар за ночь уничтожил около 500 гектаров леса

03.09.2017 - 17:46

Новости Франции. Сильный лесной пожар во французском департаменте Вар за считанные часы уничтожил около 500 гектаров угодий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за экстренной ситуации пришлось срочно эвакуировать кемпинг, где были 115 человек.

В безопасные места вывезли также более 50 жителей одного из населенных пунктов. 

Сильные лесные пожары бушуют и в канадской провинции Саскачеван.

Они уже привели к масштабной эвакуации населения. Свои дома вынуждены покинуть почти 2500 человек.

Пожар во французском Вар за ночь уничтожил около 500 гектаров леса
Лесной пожар во французском Вар за ночь уничтожил около 500 гектаров угодий
Фото. Лесной пожар во французском Вар за ночь уничтожил около 500 гектаров угодий

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