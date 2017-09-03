Пожар во французском Вар за ночь уничтожил около 500 гектаров леса

Новости Франции. Сильный лесной пожар во французском департаменте Вар за считанные часы уничтожил около 500 гектаров угодий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за экстренной ситуации пришлось срочно эвакуировать кемпинг, где были 115 человек.
В безопасные места вывезли также более 50 жителей одного из населенных пунктов.
Сильные лесные пожары бушуют и в канадской провинции Саскачеван.
Они уже привели к масштабной эвакуации населения. Свои дома вынуждены покинуть почти 2500 человек.