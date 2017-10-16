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Лесные пожары охватили Калифорнию: погибли уже 40 человек, уничтожено 6000 домов

16.10.2017 - 10:38

Новости США. Площадь лесных пожаров в Калифорнии превзошла по размерам американский мегаполис Нью-Йорк. Огнем охвачены уже почти 86 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор штата Джерри Браун назвал бедствие одной из величайших трагедией региона. Ежедневно в зонах, охваченных пламенем, гибнут люди. В списках погибших уже 40 человек. Огонь уничтожил почти 6000 домов и построек. Экстренно эвакуироваться были вынуждены уже 100 тысяч жителей. Американским пожарным помогают коллеги из Канады и Австралии. Но даже совместными усилиями им не удается справиться с огненной стеной.

Лесные пожары охватили Калифорнию: погибли уже 40 человек, уничтожено 6000 домов
Лесные пожары охватили Калифорнию
Фото. Лесные пожары охватили Калифорнию
Лесные пожары охватили Калифорнию
Фото. Лесные пожары охватили Калифорнию
Лесные пожары охватили Калифорнию
Фото. Лесные пожары охватили Калифорнию
Лесные пожары охватили Калифорнию
Фото. Лесные пожары охватили Калифорнию

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