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Лесные пожары в Греции могут быть делом рук поджигателей

16.08.2017 - 16:29

Новости Греции. Греция обратилась к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами. Своими силами страна не может совладать с бедствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не хватает пожарных, авиатехники. В ряде регионов уже введен режим чрезвычайной ситуации. В огне – десятки тысяч гектаров леса. Полыхает и вблизи Афин.

В 45 километрах от столицы пожар уничтожил сотни домов.

Из-за ЧП пришлось срочно эвакуировать детские лагеря в регионе, перекрывать дороги. Не исключено, что большинство возгораний – дело рук поджигателей. 15 августа на острове Самос чудом предотвратили пожар, а в лесу обнаружили самодельное устройство для поджога.

Греческий остров Китира охвачен лесными пожарами: огонь уничтожил треть территории

Лесные пожары в Греции могут быть делом рук поджигателей
Лесные пожары в Греции могут быть делом рук поджигателей
Фото. Лесные пожары в Греции могут быть делом рук поджигателей
Лесные пожары в Греции могут быть делом рук поджигателей
Фото. Лесные пожары в Греции могут быть делом рук поджигателей
Лесные пожары в Греции могут быть делом рук поджигателей
Фото. Лесные пожары в Греции могут быть делом рук поджигателей
Лесные пожары в Греции могут быть делом рук поджигателей
Фото. Лесные пожары в Греции могут быть делом рук поджигателей

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