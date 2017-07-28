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Лесные пожары в Португалии дошли до центра страны: задержана предполагаемая виновница одного из очагов

28.07.2017 - 08:47

Новости Португалии. Сильнейшие лесные пожары продолжают бушевать в Португалии. Огонь добрался до центральной части страны. Многие дороги оказались заблокированными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для борьбы со стихией привлекли около четверти пожарных республики. Проводится эвакуация тысячи человек. Между тем, полиция арестовала предполагаемую виновницу возникновения одного из очагов возгорания. Согласно экспертам, ЧП спровоцировано зажигалкой. Когда именно пожарные справятся со стихией, все еще не известно.

Лесные пожары в Португалии дошли до центра страны: задержана предполагаемая виновница одного из очагов

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