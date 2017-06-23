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«Летний патруль»: МЧС Минской области проводит профилактику несчастных случаев

23.06.2017 - 18:40

Новости Беларуси. Спасатели Минщины держат на особом контроле безопасность детей летом. Водоемы, открытые окна – из-за всего этого может оборваться детская жизнь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы мобилизовать внимание взрослых в области проводится ряд профилактических мероприятий под общим названием «Летний патруль».

Мало того, сами специалисты различных служб обмениваются опытом, не устают отрабатывать приемы оказания первой помощи. Как показывает практика, своевременные слаженные действия спасают жизнь.

«Летний патруль»: МЧС Минской области проводит профилактику несчастных случаев

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