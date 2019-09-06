Лето продолжится? Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси на выходных 7-8 сентября
Новости Беларуси. По-настоящему летние выходные ожидают белорусов 7-8 сентября.
По информации Белгидромета, в субботу, 7 сентября, ночью ожидается от +7°C до +13°C. Днем температура воздуха прогреется от +18°C по северо-западу до +25°C по юго-востоку. Осадки в субботу маловероятны.
Синоптики рассказали, какая будет погода в Бресте на выходных
В воскресенье, 8 сентября, на территории Беларуси в ночное время ожидается от +8°C до +15°C. Днем в стране ожидается от +17°C до +24°C, по юго-востоку будет теплее: от +25°C до +27°C. Вероятны осадки в центральной и западной части республики. Утром возможен туман.
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Синоптики рассказали, какая будет погода в Бресте на выходных
Новости Беларуси. Синоптики рассказали, какая погода будет в Бресте в пятницу и на выходных 6-8 сентября.
Как сообщает Белгидромет, в пятницу ночью в Брестской области будет малооблачно, днём – переменная облачность. Вероятность осадков не превышает 5-10%. Ночью ожидается южный ветер 3-5 м/с, днём – северо-западный 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха составит +10… +12°C, днём ощутимо потеплеет – +20… +22°C.
В субботу ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но в западных районах Брестской области возможны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер будет меняться от северо-восточного до восточного умеренного.
В Москве +24, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 сентября
Ночью похолодает до +9… +11°С, днём столбик термометра поднимется до +21… +23°С.
В воскресенье прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью и днём могут пройти дожди, вечером возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, при грозах – порывистый.
Ночью воздух охладится до +15… +17°С, днём воздух нагреется до +19… +21°C
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