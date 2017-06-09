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«Лето – время открытий»: что предлагают детские лагеря на летних каникулах?

09.06.2017 - 13:07

Вот и настала самая долгожданная пора для детей, когда можно забросить учебники на верхнюю полку. И если для маленьких сорванцов лето – время безудержного веселья, то для их родителей – головная боль. Организовать отдых так, чтобы любимое чадо не только отдохнуло, но и оздоровилось, задача непростая, но вполне решаемая. Уже сегодня разнообразие детских лагерей на любой вкус и кошелек поражает.

 В каждом лагере Беларуси созданы все условия для отдыха и оздоровления детей. А в год науки у ребят есть ещё и уникальная возможно на летних каникулах совершенствовать свои знания.  

Под девизом «Лето – время открытий» проходят смены не только в профильных лагерях. Выбрать форму своего досуга уже сейчас может каждый ребёнок.  

Командный дух и масса веселья. Где как не в лагере у ребёнка есть возможность максимально раскрыться, найти себе новых друзей и проявить свой артистический или спортивный талант. Потому уже в самом начале смены ребята с удовольствием делятся лишь положительными эмоциями.  

Особая атмосфера, эмоции и масса впечатлений. Уже сегодня поездка в оздоровительный лагерь для многих ребят – это самое долгожданное и сказочное время. А для тех, кто приезжает сюда впервые – возможность, открыть новый, волшебный мир и хотя бы на мгновение почувствовать себя самостоятельным человеком.

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