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Лев Лещенко, народный артист России, отмечает 75-летие: поздравления артисту направил Президент Беларуси

01.02.2017 - 10:16

Новости России. Народный артист России Лев Лещенко отмечает 75-летний юбилей. Более полувека он посвятил сцене и День рождения отметит также большим концертом в Кремлевском дворце в Москве вместе со своими друзьями и поклонниками. 

В творческой копилке артиста около 30 сольных альбомов. А многие его песни уже давно стали классикой эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления с юбилеем Льву Лещенко направил Президент Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что талант и богатый опыт артиста будут и в дальнейшем служить обогащению современного искусства, а преданность любимому делу станет примером для молодых.

Лев Лещенко, народный артист России, отмечает 75-летие

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