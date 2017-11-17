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Личная библия Элвиса Пресли и экземпляр, побывавший на Луне: в Вашингтоне открывается Музей Библии

17.11.2017 - 15:09

Новости США. Музей Библии открывается в Вашингтоне. Шесть этажей с экспозициями площадью около 40 тысяч квадратных метров обошелся в полмиллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собраны уникальные вещи, обыгранные интерактивными технологиями.

Фрагменты свитков Мертвого моря, английский рукописный молитвенник XIV века и Библия, побывавшая на Луне во время полета американского космического корабля в 71 году и принадлежавшая «королю рок-н-ролла» Элвису Пресли. Музей объединил три главных раздела, рассказывающих об истории Библии, ее сюжетах и о влиянии, которое эта книга оказала на развитие человечества.

Личная библия Элвиса Пресли и экземпляр, побывавший на Луне: в Вашингтоне открывается Музей Библии

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