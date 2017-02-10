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Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк представит в Минске новый макси-сингл «Люди»

10.02.2017 - 10:53

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы «Бумбокс» – Андрей Хлывнюк.
Тур, который начался в прошлом году, называется «Люди». Расскажите о нём.
Андрей Хлывнюк, музыкант, лидер группы «Бумбокс»(Украина):
В апреле прошлого года начался тур, к выходу пластинки, которая называется «Люди». И тур длится до сих пор. Он должен был быть украинским, а стал немного больше. Мы приехали в Беларусь, и ещё приедем в Германию, Америку, Канаду.

Видеоклипы, сопровождение видеоряда ожидается? Очень многое появилось в Интернете, но ещё много – на подходе.
Андрей Хлывнюк, музыкант, лидер группы «Бумбокс»(Украина):
Практически все без одной песни были экранизированы.  И сейчас мы готовимся к съёмкам. Песня «Люди» – клип. Это, так называемое лирик-видео. Есть клип на песню «Рок-н-ролл», и есть клип на песню «Выход». Русскоязычная песня в этой пластинке. Сейчас мы готовимся к видео на песню «Колишня» уже из новой пластинки. Слава Богу, у нас есть возможность воплощать идеи не только музыкальные, но и видео.

Вы поёте на английском, русском, украинском.
Андрей Хлывнюк, музыкант, лидер группы «Бумбокс»(Украина):
Я хотел бы ещё на белорусском спеть.
Вы человек, который имеет абсолютно свободный вход во все общежития постсоветского пространства. Человек, который приложил руку и голосовые данные к тому, чтобы написать своеобразный гимн всем вахтёрам. Вы думали о такой популярности первой композиции?

Андрей Хлывнюк, музыкант, лидер группы «Бумбокс»(Украина):
Если честно, я ставил на другую песню в этой пластинке.

Телеканал СТБ приглашал Вас в качестве члена жюри на популярный музыкальный проект «Х-Фактор». Как Вам оценивать других?

Андрей Хлывнюк, музыкант, лидер группы «Бумбокс»(Украина):
Это кошмар! Это просто ужас и кошмар, потому что всем хотелось сказать: «Да, ты молодец, ты проходишь!», потому что он боялся выйти на сцену, где множество малознакомых и вовсе незнакомых людей, которые смотрят на тебя, оценивают. Это большой страх. Для большинства людей – это страх.

Вам 37 лет. Кризис «среднего возраста» уже наступил?

Андрей Хлывнюк, музыкант, лидер группы «Бумбокс»(Украина):
Хочу ли я жёлтую машину без верха? Ну, это пройденный этап!

Андрей Хлывнюк

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