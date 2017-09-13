Лидер сборной Беларуси по настольному теннису Владимир Самсонов не выступит на командном ЧЕ в Люксембурге

Новости Беларуси. Лидер нашей мужской национальной команды по настольному теннису Владимир Самсонов не сможет помочь сборной на командном чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первенство континента стартует в Люксембурге уже 13 сентября.

Свой первый матч Платонов, Ханин, Шамрук и Барабанов как раз в эти минуты проводят с хорватами. Обладатели наград в командном чемпионате Европы станут известны 17 сентября. Наибольшего успеха мужская сборная Беларуси добивалась в 2003 году, когда заняла первое место. На прошлом командном первенстве белорусы стали третьими.

У женской команды во главе с Викторией Павлович в расписании на 13 сентября значились два матча.

Утром белоруски сыграли с россиянками и, к сожалению, проиграли: 1:3. Единственное очко в копилку команды принесла лидер сборной Павлович. В вечерней сессии рандеву с француженками.