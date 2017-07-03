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Лидеры государств поздравляют Беларусь с Днем Независимости

03.07.2017 - 09:15

Новости Беларуси. С Днем Независимости в адрес белорусского народа и Президента страны уже несколько дней поступают поздравления от глав зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Лукашенко поздравили многие лидеры стран СНГ, Европейского Союза и других государств. В их числе Папа Римский Франциск, Королева Великобритании и Северной Ирландии, Император Японии, Король Швеции, Президенты России, Туркменистана, ЮАР, Вьетнама, Германии, Болгарии, а также политические деятели Кубы, Канады и Австралийского союза.

Лидеры государств поздравляют Беларусь с Днем Независимости

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