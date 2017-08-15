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«Лидеры уборочной кампании-2017»: в Бобруйском районе героев жатвы узнают по уникальным табличкам на домах

15.08.2017 - 20:13

Новости Беларуси. День за днем белорусский каравай прибавляет в весе. Но лишь потому, что все, кто задействован сегодня в уборке, трудится с утра и до позднего вечера. Поддержать хлеборобов стараются разными способами. Но вот в Бобруйском районе в этом вопросе пошли дальше всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поздравительной делегации – артисты, представители местной власти. Момент торжественный, можно сказать, даже праздничный. Через пару минут эмблема украсит дом передовика-водителя Сергея Горелько.

Самого героя, разумеется, дома не застали. Весь в работе. Поздравления принимает супруга Ольга и совсем маленький сын Дима.

Эмблему наклеивают на самом видном месте. Это не просто знак отличия, но и повод для гордости.

Ольга Горелько, супруга передовика уборочной кампании:
Папа наш уходит в семь утра на работу, приходит к 10-ти. Почти сына не видим. Но что делать, работа. Папа наш молодец. Стараемся его поддерживать. Нам приятно, что приезжают нас поздравлять.

А в это время глава семьи совершает очередной рейс по маршруту поле – зерноток. Расстояние в 300 километров – ежедневная норма при таких темпах жатвы.

Сергей Горелько, водитель:
Есть пыль, жарко. Температура большая, тяжело работать. Но все равно нужно зарабатывать. Меня поддерживает семья, когда прихожу домой, встречают меня, готовят вкусненькое. Сегодня у нас будет пицца.

Для 28-летнего Сергея Горелько эта уборочная кампания в качестве водителя четвертая по счету. И вот он личный рекорд – 2200 тонн перевезенного зерна. Хочет выйти на три тысячи, но в его хозяйстве до убранных полей всего пару дней.

Дмитрий Веревкин, заместитель начальника отдела по идеологической работе, культуре и делам молодежи Бобруйского райисполкома:
ВБобруйском районе предусмотрены и другие виды поощрений передовиков уборочной кампании-2017. В полях проходят награждения от Бобруйского райисполкома, общественных объединений. Буквально до 10 минут мы занимаем времени у комбайнеров и водителей, и то это в обеденный перерыв, чтобы без ущерба для уборочной кампании.

Эмблемы со словами «лидер уборочной кампании» закрепляют к фасадам домов комбайнеров и водителей – тех, кто намолотил или перевез свыше тысячи тонн зерна. Только в Бобруйском районе собралось уже прилично. Только сегодня поздравительная делегация посетит 9 адресов. Работы до вечера.

«Лидеры уборочной кампании-2017»: в Бобруйском районе героев жатвы узнают по уникальным табличкам на домах

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