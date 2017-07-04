новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры продолжают поздравлять Президента и Беларусь с Днем Независимости

04.07.2017 - 21:36

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес главы нашего государства. Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры желают процветания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Франциск, Королева Великобритании Елизавета Вторая, Император Японии, короли Иордании и Швеции, лидеры стран-участниц СНГ, Германия, Болгария, Венгрия, Румыния, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам, Монголия, ЮАР, Куба, Австралия и Канада.

К перечню добавилось поздравление Госсекретаря Соединенных Штатов Америки.

Рекс Тиллерсон отметил, что посредством дипломатического и межличностного взаимодействия США и Беларусь продолжат работу по продвижению взаимных интересов наших двух стран. Надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество высказали и лидеры, государств, которые по праву считаются нашими стратегическими партнерами.

Так, Президент России обращаясь к Александру Лукашенко отметил позитивную динамику сотрудничества между странами.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Узы братской дружбы и товарищества, закаленные в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений.

Не менее теплые, дружеские слова в адрес Президента нашей страны пришли и от председателя КНР.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:
Я придаю важное значение развитию китайско-белорусских отношений и хочу подтвердить свою готовность вместе с тобой ориентировать обе стороны на усиление сотрудничества в различных областях.

Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры продолжают поздравлять Президента и Беларусь с Днем Независимости

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Отец бы на седьмом небе от счастья был: женщина-тракторист, которая выступала на параде 3 июля
Отец бы на седьмом небе от счастья был: женщина-тракторист, которая выступала на параде 3 июля
«Что происходит»: мода на патриотизм?
Вадим Девятовский прочитал стихи о Родине в рамках ток-шоу «Что происходит»
Ян Маерс о своих учителях: «Привили фанатичную любовь к музыке, которая оставляет в профессии, несмотря на все «но»
Вадим Девятовский: в 90-ых предлагали уехать в США, но я посчитал, что предам Родину
Ян Маерс: «Мы, белорусы, боимся любить себя»
Павел Белоус: «Вышыванка, арнамент, сімвалы становяцца візуальным спосабам паказаць, што я – беларус»
Вадим Девятовский о столбах и слуцких поясах: «Перебора здесь быть не может»
Все новости по теме День Независимости 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru