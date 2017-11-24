﻿ Лига Европы. БАТЭ опустился в турнирной таблице на последнее место | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Лига Европы. БАТЭ опустился в турнирной таблице на последнее место

24.11.2017 - 11:19

Новости Беларуси. На «Борисов-Арене» минувшим вечером состоялся заключительный еврокубковый матч в уходящем году. БАТЭ в крайне важном для себя групповом поединке Лиги Европы принимал сербскую «Црвену Звезду», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победа гостей однозначно выводила их в весеннюю стадию, но добывать ее футболисты из Белграда не особо стремились. Борисовчане в атаке также смотрелись весьма блекло. В итоге финальный свисток норвежского рефери зафиксировал скучную нулевую ничью, которая серьезно усложняет чемпионам Беларуси жизнь перед последним туром.

Станислав Драгун, игрок ФК БАТЭ (Бориов):
Сказать напрямую, что мы обыграем «Арсенал» в Лондоне – это с ума сойти. Поэтому скажу, что будем стараться, показывать свою игру и надеяться, что нам повезет.

Денис Поляков, игрок ФК БАТЭ (Бориов):
Посмотрим 7 декабря. Все реально. Мы уже доказывали, что может обыгрывать большие команды. Будем стараться.

В параллельной игре квартета Эйч Кельн дома обыграл лондонский «Арсенал» благодаря мячу, забитому с пенальти. Это значит, что БАТЭ опустился в турнирной таблице на последнее место. 7 декабря парни Александра Ермаковича завершат групповую стадию игрой с «канонирами».

БАТЭ и «Црвена Звезда» сыграли вничью

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В день мачта «БАТЭ» – «Црвена Звезда» в Борисове задержали 14 иностранных болельщиков
Нарушил традицию: Буффон снял шорты и подарил их болельщику после матча с «Барселоной»
Фото: twitter.com/FIFAcom
ФИФА обновила рейтинг национальных сборных
Минское «Динамо» потерпело поражение во Владивостоке
Минское «Динамо» потерпело поражение во Владивостоке
https://unsplash.com/
Yle. Исландский культовый комментатор: «Футбол у нас – далеко не самый хороший в мире, а вот команда, наверное, лучшая»
Фото: AP
ЧМ-2018: стали известны все страны-участники мундиаля
Слезы Буффона. Вратарь завершает карьеру
Сборная Италии впервые с 1958 года не поедет на ЧМ-2018 по футболу
ЧМ-2018 без Италии: сборная не попала на турнир впервые за 60 лет
Все новости по теме Футбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru