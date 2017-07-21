Лига Европы по футболу: минское «Динамо» прошло в третий квалификационный раунд, брестское вылетело

Новости Беларуси. Внимание любителей футбола 20 июля было приковано к Лиге Европы.

Минское и брестское «Динамо» после ничейных выездных матчей пытались проторить себе дорогу в третий квалификационный раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».