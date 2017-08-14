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Ликбез по синоптическим терминам: «местами дожди» и «дожди на большей части территории» – в чём разница?

14.08.2017 - 20:44

Новости Беларуси. Для какого метеоявления какую формулировку используют, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Когда мы слышим в прогнозе: «На большей части территории пройдут дожди», – мы, более или менее, понимаем, о чём речь. А что такое «местами дожди»?  Для нас, для людей это – некая такая уловка синоптиков. То есть, если ты брал зонтик, но не попал под дождь: «Мы ж говорили – местами». И, наоборот – мы, как раз, попали в то самое место. Есть какие-то территориальные – в процентах какой объём площади Вы называете «местами дожди»?

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета: 
 Да. Опять же, всё регулируется достаточно жёстко в этом плане. То есть, если мы ожидаем какое-либо явление, возьмём те же дожди, на более, чем 50 процентов территории – области, страны, то это уже подпадает под понятие «на большей части территории». То есть, это не повсеместно. Бывает ещё такой термин, как повсеместно дожди, условно говоря, то есть, тогда это: «На всей территории дожди», – или кратковременные.

Если же мы ожидаем, что площадь распространения явления, тех же дождей, менее 30%, то это подпадает под понятие «местами».

Этот термин – возможно, он где-то не отражает всей полноты картины, но, к сожалению, другой терминологии нет. Последние наши тенденции в прогнозах погоды – мы стараемся сейчас более детализировать: в северных районах, в северо-западных, или в северо-западных и центральных. Но, опять же, иногда есть ситуации, когда практически невозможно точно спрогнозировать какую-то отдельную, определённую площадь. Тогда вот этот термин «местами» или термин «на большей части» – он, как нельзя более точно, определяет характер развития процесса.    

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