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«Лістапад-2017»: одной из картин вручат премию Международной федерации кинопрессы

10.11.2017 - 16:21

Новости Беларуси. Буквально несколько часов остается до того момента, как кинофестиваль «Лістапад» объявит своего очередного победителя. Его озвучат сегодня на церемонии закрытия кинофестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лента колумбийского режиссера «Канделария» в лидерах зрительского голосования 24-го минского «Лістапада». Фильм Джонни Хендрикса «Инестроса» претендует на награду в секции игрового кино. Картина набрала почти 4 балла, оставив позади 22 работы. Ненамного отстает лента кыргызстанца «Кентавр».

В номинации «Лучший документальный фильм» в первых строчках рейтинга голосования – фильм «Удивительные неудачники: другой мир». Выставят киногурманы свои оценки и еще одним участникам – конкурса «Молодость на марше». Впервые в этом году одной из картин вручат премию Международной федерации кинопрессы.

«Лістапад-2017»: одной из картин вручат премию Международной федерации кинопрессы

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